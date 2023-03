Sony is voor de componenten van de PlayStation 5 afhankelijk van verschillende andere bedrijven, waaronder AMD. Bij dit bedrijf blijkt de Japanse gigant de grootste afnemer te zijn, want uit een registratie bij de SEC komt naar voren dat Sony in 2022 voor 3.776 miljard dollar aan chips heeft afgenomen, voornamelijk bedoeld voor de PlayStation 5.

Met deze afname zorgt Sony voor een aandeel van 16% aangaande de totale inkomsten van AMD en dat is fors. Dit betekent ook dat ze de belangrijkste afnemer bij AMD zijn, wat mogelijk nog verder toe zal nemen het komende jaar omdat de PlayStation 5 onverminderd populair blijft.

Het is dan ook afwachten hoe het percentage volgend jaar zal zijn, mogelijk is het verder gegroeid zolang de console in trek blijft.