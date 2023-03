Na Star Wars Jedi: Fallen Order mogen we ons nu klaarmaken voor Star Wars Jedi: Survivor. Deze game verschijnt op 28 april en is het volgende Star Wars-project van Respawn Entertainment. Daar zal het waarschijnlijk niet bij blijven, want de game director van de game, Stig Asmussen, heeft te kennen gegeven dat het verhaal van Cal Kestis een trilogie is.

Althans, hij heeft het verhaal altijd gezien als een drieluik en met twee games, is een derde deel natuurlijk goed mogelijk. Hoewel dat ongetwijfeld van het commerciële succes afhangt en daarvoor moeten we uiteraard de release van de game afwachten.

In het interview met IGN waarin Asmussen dit aangeeft, stelt hij ook dat er voor de release van de eerste game al sprake was van een opvolger. Het is dus niet per se gebaseerd op het succes van de eerste game. Hoe dan ook, liefhebbers van de Star Wars Jedi-games hebben vooralsnog genoeg om naar uit te kijken.

“We were already talking about the second game. I mean, frankly, we were talking beyond. And these are conversations that, when we’re breaking this story with Lucasfilm, it’s like: ‘Well, where are we going with the second game?'”