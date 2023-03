Final Fantasy XVI is na Forspoken de volgende console exclusieve game die Square Enix naar de PlayStation 5 brengt. Sony is natuurlijk niet vies van exclusieve samenwerkingen en gezien dit vaker gebeurt, mag het geen verrassing zijn dat Sony zelf ook mankracht op de ontwikkeling heeft gezet.

In een interview met het Japanse 4Gamer zegt producer Naoki Yoshida dat Sony ondersteuning heeft geleverd bij de ontwikkeling van de game. Het zou dan vooral op het stukje optimaliseren voor de PlayStation 5 hardware aankomen, waarin Sony een grote rol heeft gespeeld.

Dit was volgens Yoshida één van de redenen waarom Square Enix in eerste instantie deze exclusiviteitsdeal met Sony heeft getekend. Vanwege deze technische ondersteuning had het team zelf meer ruimte om zich te focussen op de productie en algemene optimalisatie van de game.

“However, from our point of view, the technical support we receive from the hardware manufacturer is a big factor to signing some contracts. This time, there was a portion where we were developing together with SIE engineers who know the hardware thoroughly down to the core, and we received generous support in optimization that we could not manage on our own and so on. Also, by not developing on the premise of multiple platforms, we could invest more man hours into things such as building the game and optimization.”