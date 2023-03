Nadat Diablo Immortal nou niet echt de game was waar Blizzard-fans op zaten te wachten, heeft Diablo IV een hoop goed te maken. Voor we het door hebben is de release daar en kunnen we weer naar hartenlust het gespuis uit de hel een kopje kleiner maken. Voordat de release daar is zal Diablo IV eerst een open beta ontvangen, waar Blizzard ons met de onderstaande trailer aan wil herinneren.

In de open beta kunnen spelers de proloog en de eerste act van de game volledig spelen. De open beta is voor iedereen toegankelijk van 24 tot 27 maart. Als je daar nu echt niet op kan wachten doe je er goed aan om een pre-order te plaatsen voor Diablo IV, want dan mag je van 17 tot 19 maart al aan de gang met de open beta.

Diablo IV verschijnt op 6 juni voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.