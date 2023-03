Zoals we gewend zijn van allerlei abonnementen, wisselt de catalogus bij Game Pass ook nog weleens, met als gevolg dat er op 16 maart aanstaande weer een aantal games uit het aanbod zullen verdwijnen. Vanzelfsprekend zullen er snel weer andere titels voor in de plaats komen, maar mocht je nog van plan zijn een van deze games te checken, is nu wellicht het juiste moment.

Aangevoerd door een Triple-A titel in de vorm van Marvel’s Guardians of the Galaxy zullen ook de volgende titels vertrekken uit Game Pass:

Goat Simulator

Kentucky Route Zero: TV Edition

Paradise Killer

Undertale

Young Souls

Zero Escape: The Nonary Games

Alle genoemde titels zullen vanaf 16 maart niet meer via Game Pass te spelen zijn. Daarentegen kunnen Game Pass abonnees vandaag wel aan de gang met Wo Long: Fallen Dynasty, wat allesbehalve een slechte titel blijkt.