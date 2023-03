Trackmania is een geliefde game op pc en vorig jaar in september kregen we het heugelijke nieuws te horen dat de game ook naar consoles komt. De release staat gepland ergens in het begin van 2023, maar meer dan dat weten we nog niet. De release lijkt nu wel in zicht, want je kunt binnenkort deelnemen aan een online beta voor de game.

Via Twitter deelde de ontwikkelaar dat je de game kunt testen vanaf 13 maart als je je daarvoor inschrijft. De online beta duurt dan tot 29 maart en dat betekent dat we ongeveer twee weken hebben om flink met Trackmania aan de slag te gaan. Via deze link kan je je inschrijven voor de Trackmania beta.