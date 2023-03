Review | Razer Hammerhead Hyperspeed – We namen onlangs de Logitech G FITS onder de loep en hoewel we dat een tof concept vonden, waren er ook zeker de nodige verbeterpunten aanwezig. We benoemden toen al dat buds steeds populairder en een meer realistische optie worden voor gamers. Ditmaal is het de beurt aan concullega Razer, die een premium versie van hun draadloze Hammerhead buds in elkaar heeft gezet. Deze iteratie heeft de subtitel “Hyperspeed” gekregen en in deze review nemen we jullie mee in alle features, aanpassingen, plus- en minpunten.

Wederom sterke compatibiliteit

Net zoals dat we in het dagelijkse leven steeds meer mensen met earbuds zien rondlopen, zien fabrikanten ook meer in dat ondersteuning voor meerdere platforms een belangrijk selling point is. Op dit vlak stellen de Hammerhead Hyperspeeds niet teleur. Hoewel deze iteratie gelicenseerd is door Xbox, krijg je in het kleine doosje een USB-C dongle meegeleverd met daarop een switch, waarmee je kunt schakelen tussen de “Xbox”- en “USB”-modus. Zodoende kun je de earbuds gebruiken met ieder denkbaar platform, zij het een Xbox, PlayStation, Switch, pc of mobiele apparaten (gewoon via Bluetooth).

Het Xbox-logo op de doos komt met name door de kleurstelling. Je wordt begroet door een matzwarte, plastic case met op de deksel de Razer-tekst gegraveerd. Op de voorkant zit een klein LED-lampje, die de accustatus van de case weergeeft en na het openen van de case zie je het gifgroene interieur en natuurlijk de buds zelf. Die zijn niet mat, maar hebben juist een glossy finish. De buds hebben verder het bekende design met een steeltje en het logo van de fabrikant aan de buitenkant van de bud. Verder krijg je nog een USB-C (female) naar USB-A (male) kabel, in totaal drie sets aan siliconen tips en een gevlochten oplaadkabeltje. Qua adviesprijs kost deze set $149,99 dollar, hoewel we via webshops in de Benelux eerder een prijs van € 179,99 zien. De USB-C dongle is gelukkig asymmetrisch, waardoor er geen andere poorten geblokkeerd worden als je deze in je laptop of Playstation 5 steekt. De Xbox Series X|S heeft geen USB-C poort, dus daar gebruik je de verloopkabel voor.

Andere headsets voor de Xbox willen nog wel eens een directe verbinding maken met de console, maar dat is hier niet aan de orde, waarschijnlijk door de kleine omvang van de buds die een dergelijke chip niet kan bevatten. Beetje jammer, maar het verbinden met de dongle gaat verder heel snel. De buds zelf zitten comfortabel en blijven goed zitten, hoewel ik in mijn geval (ik heb relatief grote oren) wel de grootste tips erbij moest pakken voor een goede fit. Voor de liefhebbers van RGB is er goed nieuws, het logo op de buds kun je namelijk van verschillende kleuren en verlichtende patronen voorzien (breathing, op het ritme van de muziek, statisch). RGB op earbuds is behoorlijk uniek, maar dit gaat natuurlijk wel ten koste van de batterij, ongeveer een halfuurtje. Het is een toffe functie, maar voor ons is dat de moeite verder niet waard. Al met al zien de Hammerhead Hyperspeeds er wel stijlvol en strak uit.

Aardige klanken en custom profiel

Out-of-the box klinken de buds meer dan prima. De respons op de bass- en middentonen is wel ietsjes beter dan de hogere kant van het spectrum, waardoor het relatief neutrale geluidsprofiel wel wat warme, romige ondertonen heeft. Het is niet dat de treble slecht klinkt, verre van zelfs, maar wat scherpere instrumenten of geluidseffecten worden een heel klein beetje naar de achtergrond gedrukt. De Hammerhead Hyperspeeds ondersteunen tevens actieve noise cancellation, wat aardig de geluiden van de buitenwereld buiten weet te sluiten, maar verder niet uitblinkt en je zult telefonerende collega’s of een televisie op gemiddeld geluid iets té goed kunnen verstaan.

Hoewel de buds dus an sich al goed klinken, kun je eventueel via de Razer Audio app voor mobiele apparaten nog tweaks aanbrengen via de 10-band equalizer (en kon ik dus ook de kleine dip in de trebles wegpoetsen). Het beste nieuws is dat eventuele tweaks die je aanbrengt in de app, ook meegenomen worden naar je Xbox of PlayStation, waardoor je op verschillende platforms van hetzelfde geluidsprofiel kunt genieten. De waarde daarvan is zeker niet te onderschatten en Razer verdient daar absoluut een compliment voor. Qua connectie ondervonden we zowel via de dongle als Bluetooth verder geen lag. De dubbele microfoon doet overigens z’n werk ook prima, hoewel we opmerkten dat onze stem wel wat gemoffeld werd, waren er verder geen onderbrekingen en werd zelfs hard geram op een toetsenbord niet opgepikt en naar de andere kant gestuurd.

Maar…

Datzelfde kunnen we niet zeggen van de connectie, die af en toe kort onderbroken werd (zij het via Bluetooth of de dongle). In sommige gevallen was het zelfs dermate erg, dat we de buds terug in de case moesten doen om de connectie helemaal te verbreken en vervolgens weer opnieuw op te starten. In het geval van de Bluetooth connectie kunnen we de omstandigheden nog enigszins verzachten, gezien we wel op een druk station rondliepen en er dus allerlei inmengingen van verschillende signalen mogelijk waren, maar voor de connectie met de dongle in de woonkamer konden we geen directe aanleiding voor dit euvel benoemen. We hebben er sindsdien geen last meer van gehad en het kan dus een uitzondering zijn, maar het is wel iets om te benoemen.

Ook over de accu hebben we een paar woorden klaarstaan. De case heeft genoeg capaciteit om de buds een keer of vier volledig op te laden, wat heel degelijk is. Helaas hebben de buds zelf geen bijster lange levensduur. Mits je ANC én de RGB uitzet, gaan de Hammerhead Hyperspeeds in de meest optimale condities een uur of drie mee, op papier. In de praktijk zien we echter dat dit aantal eerder rond de 2,5 uur blijft steken, wat nog eens minder wordt zodra je de bovengenoemde functies wel aanzet. Voor een gemiddelde sessie is dat nét aan voldoende, maar als je van plan bent om met je clan een avond lang te raiden of fraggen, kunnen de Hammerhead Hyperspeeds dat simpelweg niet bijbenen en lijken de buds dus toch wat meer gericht te zijn op de doelgroep die graag korte sessies of onderweg speelt.

Ten slotte willen we het nog hebben over de gestures die je kunt uitvoeren. Door een combinatie van taps en holds op het logo van de buds, zijn er allerhande acties mogelijk. In de app kun je deze acties eventueel naslaan en remappen, maar echt intuïtief werken de gestures zelf niet. Er word namelijk onderscheid gemaakt tussen gestures als je bijvoorbeeld muziek aan het luisteren bent, als je aan de telefoon hangt en er zijn nog gestures voor als je gekoppeld bent via de dongle. Zodoende heeft (bijvoorbeeld) een enkele tap en vasthouden van de bud maar liefst drie onderliggende functies en er zijn in totaal zeven gestures mogelijk. Het is dus al snel een wirwar van zaken die je moet onthouden, wat niet bepaald handig is.