De bekende Amerikaanse rapper en producer Curtis “50 Cent” Jackson heeft een interessant bericht op Instagram geplaatst. Hij heeft daar het logo van Grand Theft Auto: Vice City gedeeld met daarbij de tekst: ‘Ik zal het later uitleggen’.

De vraag is echter waar het precies om gaat, want Grand Theft Auto: Vice City is momenteel niet iets wat het nieuws domineert. Ook Grand Theft Auto VI is een andere game dan een direct vervolg of alternatief van Vice City.

Wat zoal te binnenschiet is dat er misschien een tv-show aankomt of 50 Cent gebruikt het logo van de game domweg voor iets anders, maar het sluit per toeval goed aan op waar hij mee bezig is. Wie het weet mag het zeggen en bij nieuws lees je het hier.