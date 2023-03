Microsoft heeft op dit moment behoorlijk wat games in ontwikkeling en van alle titels weten we dat we dit jaar sowieso Forza Motorsport, Minecraft Legends, Starfield en Redfall mogen verwachten. Er zit echter meer in de pijplijn, maar daar is al geruime tijd niets meer van vernomen.

De softwaregigant zal in juni echter een grote showcase hebben en daar zullen we ongetwijfeld meer gaan horen over andere games, zoals Fable, Perfect Dark, Avowed, enzovoort. Als we Andy Robinson van VGC mogen geloven heeft Microsoft Hellblade 2 en Avowed hoog op het lijstje staan om na Starfield te laten verschijnen, toch wel dé grootste game voor het bedrijf dit jaar.

“Those are the next big things for them that they’ll be talking about. From my understanding, those two are the closest. It’s still pretty stunning that Fable is still miles away. Perfect Dark is not close. Everwild is not close. It’s easy to empathize with Xbox fans because this must be so frustrating for them, as well. Everything looks so great on paper, and the games are just not quite ready yet.”