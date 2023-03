Franklin Clinton kreeg in GTA Online een grotere rol met de introductie van The Agency, van waaruit je op een zoektocht kon gaan naar de gestolen muziek van Dr. Dre. Hoewel deze content verre van nieuw is, speelt het nu weer de hoofdrol na de laatste GTA Online update.

Het spelen van Security Contracts, The Data Leaks, Into the Wild en Community Series in het kader van de Agency levert je momenteel dubbele GTA$ en RP op. Daarnaast scoor je bij het inloggen op de game ook een gratis DJ Pooh T-Shirt.

Alle andere details van de wekelijkse GTA Online update hieronder op een rijtje:

1,5x GTA$ en RP voor Payphone Hits

Gun Van-arsenaal van deze week: 40% korting op de Heavy Rifle, 45% korting op de Unholy Hellbringer (alleen bij GTA+) en nog veel meer

Voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Premium testrit: De Grotti Brioso R/A

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen El Perro Beach en Murietta Heights

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: De Lampadati Viseris (sportwagen, 40% korting), Vapid Ellie (musclecar), Progen Itali GTB (supercar), Pfister Comet Safari (sportwagen) en de Dewbauchee Seven-70 (sportwagen)

Uitgestald in de Luxury Autos Showroom: De Ocelot Locust (sportwagen, 30% korting) en Överflöd Imorgon (sportwagen)

Lucky Wheel-hoofdprijs: De Obey Omnis e-GT

LS Car Meet-testritten: De Dinka Jester Classic (sportwagen), Karin Futo GTX (sportwagen) en de Invetero Coquette BlackFin (musclecar)

Te winnen in de LS Car Meet: De Obey Omnis (sportwagen) voor LS Car Meet-leden die drie dagen op rij in de top 3 van de Pursuit Race Series eindigen

Interesse in de aanschaf van een Agency? Dan is het nu het juiste moment, want je krijgt 40% korting. Dit geldt ook voor het uitbreiden van je arsenaal in de bijbehorende Armory, waarvoor je tegen 40% korting wapens kunt aanschaffen bij de Gun Van. Verder zijn er nog wat voertuigen in de aanbieding, zie hieronder:

Mammoth Patriot Mil-Spec (Off-Road) – 30% korting

Ocelot Locust (Sports) – 30% korting

Dinka Jester Classic (Sports) – 40% korting

Karin Futo GTX (Sports) – 40% korting

Vapid Ellie (Muscle) – 40% korting

Lampadati Viseris (Sports) – 40% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club account verbinden met Prime Gaming ontvangen een bedrag van GTA$125.000 voor het spelen op elk moment deze week. Alle bonus GTA$ wordt binnen 72 uur op je Maze Bank account gestort bij de start van het volgende wekelijkse evenement.