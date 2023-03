Op 7 maart zal het derde seizoen van Halo Infinite van start gaan, genaamd Echoes Within. Deze zal onder andere een aantal nieuwe maps introduceren en drie hiervan worden in een video getoond. Deze video kan je onderaan dit bericht bekijken.

De maps die voorbij komen zijn: Cliffhanger, Chasm en Oasis. De eerste twee worden toegevoegd aan de Community Collection playlist en Oasis is een Big Team Battle map.

Het derde seizoen zal buiten de nieuwe maps ook een nieuwe modus toevoegen: Escalation Slayer. Dit is een variant op de reguliere Slayer modus en deze is verdeeld in BTB en Super. De laatstgenoemde voegt upgrades en speciale wapens van de campagne toe.