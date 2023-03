Pedro Pascal schittert momenteel als Joel in The Last of Us op HBO, maar bijna had een andere topacteur zijn plaats ingenomen. Het team geleid door Craig Mazin en Neill Druckmann overwoog namelijk eerst om Mahershala Ali te casten. Dit blijkt uit een interview met Jeffrey Pierce, de stemacteur achter Tommy in de game, die uitlegt hoe hij er beetje bij beetje achter kwam dat hij niet dezelfde rol voor zijn rekening zou nemen in de tv-reeks.

Ali is een zeer sterke acteur, die voor zijn werk in de films Moonlight en Green Book verdiend twee Oscars in de wacht sleepte. Binnenkort speelt hij de vampierenjager Blade in Marvels filmuniversum. Voor de rol van Joel kozen Mazin en Druckmann echter uiteindelijk voor Pascal, die momenteel eveneens hoge ogen gooit. Pierce moest zich dan weer tevreden stellen met de kleinere rol van Perry in aflevering 4 en 5 van The Last of Us.