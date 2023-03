Enige tijd na de release van Grand Theft Auto V lanceerde Rockstar Games Grand Theft Auto Online en deze modus is anno 2023 nog altijd zeer relevant. Met op constante basis miljoenen spelers kan er gesproken worden over een groot succes en dat succes is niet iets wat de ontwikkelaars in eerste instantie aan zagen komen.

In een interview met GamesRadar zegt design director Scott Butchard dat ze bij de release van GTA Online niet hadden verwacht dat ze tien jaar later nog steeds met de game bezig zouden zijn. Het succes heeft alle verwachtingen overstegen.

Gezien de game nu nog steeds zeer populair is, is Rockstar Games niet van plan om gas terug te nemen met GTA Online. Zodoende blijft Rockstar Games ervoor zorgen dat de updates gratis zijn en dat iedereen erbij kan komen.

“Certainly, we want to make sure GTA Online updates are free and accessible to everyone, so that our entire community can experience it together. That still stands today. Looking back, at the start we were pushing GTA Online primarily as a multiplayer experience – whether it was cooperative or competitive, we felt we needed to get players in and have fun playing together in a shared space. As time went on, we realized so much of the experience works better when we provide more potential to enjoy the game on an individual level, and that the core experience can then be changed and improved upon by playing with others.”