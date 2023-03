Vanaf 16 maart is Anno 1800 verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, zoals enige tijd terug al werd aangekondigd. Mocht je overwegen de game aan te schaffen, maar nog niet helemaal zeker van je zaak zijn, dan heeft Ubisoft een interessante actie.

De uitgever heeft namelijk aangekondigd dat Anno 1800 tussen 16 en 23 maart gratis beschikbaar zal zijn. Spelers zullen de game in z’n volledigheid kunnen spelen en de voortgang zal meegenomen kunnen worden naar het spel als het naderhand wordt aangeschaft.

Gezien Anno 1800 een game is die je niet even met een demo kan uitproberen, is dit Ubisofts manier om spelers te overtuigen de game aan te schaffen. Ga jij de game uitproberen?