Toen de Xbox Series X|S officieel werden aangekondigd, doken er al snel grappen op het web op aangaande de Series X, het zou immers op een koelkast lijken. Microsoft kon de grappen wel waarderen en heeft de console nadien ook daadwerkelijk om laten toveren tot een koelkast, dit zowel in een lifesize model als een compact model.

Het ziet er naar uit dat Microsoft dit voortzet, maar dan met de Series S die wel wat weg heeft van een broodrooster. Volgens de Franse site Xbox Squad zou Microsoft werken aan een gelicenseerde broodrooster die tegen de € 60,- moet kosten en later dit jaar zal verschijnen. Sterker nog, in sommige landen zou het apparaat te pre-orderen zijn.

De bovenstaande afbeelding wist de Franse site bij het nieuws te presenteren, maar Microsoft zelf heeft tot op heden nog niet over dit apparaat gesproken. Het is dus even de vraag of het apparaat echt bestaat of dat iemand een vroege 1 april grap online heeft gezet. Mocht de toaster echt bestaan, zou je die aanschaffen?