De PlayStation 5 is sinds eind 2020 op de markt en hoewel de console zeker nog wat jaren te gaan heeft, duiken nu de eerste geruchten over de PlayStation 6 op. Dit is gebaseerd op een patent van Mark Cerny, waarin een methode beschreven staat om ray tracing op de PlayStation 5 te accelereren.

Uit onderzoek zou blijken dat de kans vrij groot is dat deze techniek juist voor de PlayStation 6 is bedoeld. Het gaat om berichten die op Twitter rondgaan, waarbij iemand claimt van een betrouwbare bron vernomen te hebben dat Cerny is begonnen aan de PlayStation 6.

Nu is dat allemaal niet te verifiëren en iedereen kan wat roepen, interessanter is daarom dat de ‘Dictator’ van Digital Foundry hier ook op inhaakt via ResetEra en stelt dat het patent niet is gebaseerd op PlayStation 5 hardware. Ook hij geeft aan dat het waarschijnlijk is bedoeld voor toekomstige iteraties van de PlayStation.

“This Patent describes hardware not in the ps5 – it will not improve ps5 performance as it is describing an RT unit like Intel or NV have which ps5 and AMD do not have in any released hardware. This is for a future Playstation iteration probably.”

Gezien Digital Foundry als betrouwbaar gezien kan worden is het niet ondenkbaar om te concluderen dat Cerny inmiddels bezig is met een nieuwe PlayStation. Het kan dan om een PlayStation 5 Slim of Pro gaan, maar natuurlijk ook de PlayStation 6. In ieder geval, het zal nog een lange tijd duren vooraleer we er wat over zullen vernemen.