Rockstar Games is al geruime tijd bezig met Grand Theft Auto VI, maar het is nog altijd wachten op een officiële onthulling. Wanneer die volgt is niet bekend, want zolang de ontwikkelaar niks zegt tasten we in het duister. Wel zijn er insiders die af en toe wat hints geven en ditmaal is het de bekende Rockstar insider Tez2 die met iets meer info komt.

Hij stelt op de GTA Forums dat Grand Theft Auto VI ergens dit jaar officieel aangekondigd zal worden. Dit is iets wat we al vaker gehoord hebben en dat klinkt geloofwaardig, gezien de release in 2024 zou moeten zijn. Dit betekent dan een aanloop van ongeveer een jaar, wat natuurlijk een mooie tijdspanne is om de hype flink aan te zwengelen.

Daarbij stelt Tez2 overigens wel dat de release nu voor het najaar van 2024 gepland staat, maar dat we er niet raar van op moeten kijken als de game naar begin 2025 wordt uitgesteld. Nu staan GTA games bekend om hun uitstel, dus een grote verrassing mag dit nu al niet zijn.