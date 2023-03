Je kunt Star Citizen dan wel al spelen, het is nog steeds niet bekend wanneer de volledige versie beschikbaar zal worden gesteld. Cloud Emperium Games wil wel alvast laten zien hoe de game er nu voor staat en doet dat middels een nieuwe video.

Star Citizen werd in 2012 aangekondigd via een crowdfunding pagina en niet lang daarna werd er een Kickstarter campagne opgezet. Dit was een groot succes. Het was vervolgens de bedoeling dat de ‘multiplayer space trading and combat simulation’-titel in 2014 zou verschijnen, maar tot op de dag van vandaag is er geen releasedatum bekend.

Wel is er een early access-versie beschikbaar, die constant wordt geüpdatet met nieuwe content. De community wordt dus enigszins tevreden gehouden. De ontwikkelaar laat nu via een video zien wat er allemaal mogelijk is in Star Citizen en die nieuwe beelden check je hieronder.