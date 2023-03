Sinds gisteren is de achtste aflevering van The Last of Us te zien op HBO Max en begin volgende week mogen we de negende en tevens laatste aflevering van het eerste seizoen verwachten. Zoals alle voorgaande weken heeft de betaalzender weer een teaser trailer uitgebracht.

Deze is met iets meer dan een halve minuut erg kort, maar het geeft enigszins een indicatie wat we in het slotstuk van dit seizoen mogen verwachten. Na deze aflevering is het gedaan met het seizoen en is het wachten op het tweede seizoen, waarvan al bevestigd is dat het er gaat komen.