Gamers die het PlayStation 2-tijdperk hebben meegemaakt, kunnen zich waarschijnlijk nog wel de Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi-reeks herinneren. Het is echter al een lange tijd stil in deze reeks, maar het blijkt dat de serie op het punt staat om zijn rentree te maken.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi verscheen in 2005 voor de PlayStation 2 en dit was een 3D vechtspel dat zich afspeelde in het Dragon Ball Z-universum. Het jaar daarop kwam het tweede deel uit en in 2007 volgde al het derde deel. Deze titels werden buiten de PS2 ook voor de Nintendo Wii uitgegeven. Daarna werd er niets meer van de serie vernomen. Tot nu.

Bandai Namco heeft laten weten dat Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 4 in ontwikkeling is. Helaas weten we nog niet op welke platformen het spel zal uitkomen en wanneer we deze game mogen verwachten. Wel is er een trailer vrijgegeven en die kan je hieronder checken.