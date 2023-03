We konden onlangs al wat meer vertellen over de remake van Resident Evil 4 in deze preview en we mogen langzaam maar zeker gaan aftellen naar de release van de game, die op 24 maart plaatsvindt. Capcom heeft de nodige veranderingen doorgevoerd, desalniettemin zal de game, als het goed is, nog genoeg herkenbare momenten bevatten.

Daarom vond YouTube-kanaal ElAnalistaDeBits het wel interessant om de vrijgegeven beelden te vergelijken met de oorspronkelijke game (let dus op spoilers!). Zo zien we bijvoorbeeld dat secties van het kasteel van Salazar opnieuw ingericht zijn en van compleet nieuwe belichting zijn voorzien. Het eveneens iconische gevecht met Krauser keert terug, hoewel er ditmaal meer interactie aanwezig zal zijn.

Dat, en veel meer, zie je in de onderstaande video. Resident Evil 4 Remake zal voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc lanceren.