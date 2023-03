Hogwarts Legacy is sinds 10 februari verkrijgbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game komt echter ook naar de PlayStation 4 en Xbox One, al zou het wel later zijn. Die release stond aanvankelijk gepland voor 4 april.

Deze datum is nu geschrapt, want ontwikkelaar Avalanche Software laat via Twitter weten dat ze meer tijd nodig hebben om de last-gen versies zo goed mogelijk af te ronden. Daarom is de release met een maand opgeschoven naar 5 mei 2023.

Mocht je over een current-gen console of pc beschikken die de game aankan, maar nog twijfelen over een aanschaf? Check dan hier onze review.