Ontwikkelaar Colossal Order en uitgever Paradox Interactive hebben een vervolg op Cities: Skylines aangekondigd. Het gaat hier om het eenvoudig getitelde Cities: Skylines II die in ontwikkeling is voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game staat gepland voor een release dit jaar, maar een releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Voor de Xbox-versie geldt dat die ook via Xbox Game Pass aangeboden zal worden op de release, waardoor abonnees de game kunnen spelen zonder deze aan te hoeven schaffen. Bij de aankondiging werd de onderstaande trailer vrijgegeven samen met een overzicht aan extra informatie.

If you can dream it, you can build it!

Create and manage your own city without restrictions. Offering a deep simulation and a living economy, Cities: Skylines II will challenge your decision-making skills and allow you to build the cities of your dreams. Get ready for a new epic scale in the most realistic city builder – ever.

Here your city will evolve and react to your decisions. A dynamic and ever-changing world that is both challenging and rewarding. Use your creativity and strategic planning skills to grow your city into a thriving metropolis that will attract businesses, residents, and tourists alike. From residential neighborhoods to bustling downtowns, the possibilities are endless. Navigate through the complexities of running a city and keep up with the needs and demands of your citizens.

See your city grow and transform over time. With stunning graphics that are as beautiful as they are detailed, Cities: Skylines II will bring your city to life.