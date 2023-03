Microsoft heeft bekendgemaakt wat we de komende weken aan nieuwe toevoegingen op Xbox Game Pass mogen verwachten. Vanaf vandaag is de fighter Guilty Gear -Strive- beschikbaar en overmorgen komen daar de twee oudere Dead Space delen nog bij.

Hieronder op een rijtje wat er in de pijplijn zit en hoewel de line-up voor de komende weken niet heel uitbreid is, is er wel sprake van genoeg variatie.

Vanaf vandaag

Guilty Gear -Strive- (Cloud, console & pc)

Vanaf 9 maart

Dead Space 2 (Cloud)

Dead Space 3 (Cloud)

Vanaf 14 maart

Valheim (Game Preview – console)

Vanaf 16 maart

Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, console & pc)

Vanaf 21 maart

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (Console & pc)

Op 15 maart zullen er echter ook wat games uit het aanbod verdwijnen en dat zijn de onderstaande titels. Wil je de games nog spelen, dan adviseren we je om haast te maken. Als het niet gaat lukken is het momenteel mogelijk de titels in kwestie met 20% korting aan te schaffen, zodat je ook na 15 maart nog toegang hebt.

F1 2020 (Console) EA Play

Goat Simulator (Cloud, console & pc)

Kentucky Route Zero (Cloud, console & pc)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, console & pc)

Paradise Killer (Cloud, console & pc)

Undertale (Cloud, console & pc)

Young Souls (Cloud, console & pc)

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, console & pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Dan kan je hier terecht.