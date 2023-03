Frictional Games laat steeds meer zien van Amnesia: The Bunker en daarom is er nu weer een nieuwe video verschenen. Deze toont hoe het er aan toegaat in de loopgraven. De nieuwe video check je onderaan dit bericht.

Amnesia: The Bunker speelt zich af in de Eerste Wereldoorlog. Jij zit gevangen in een bunker en je probeert om hier uit te ontsnappen. Er zit echter een monster achter je aan dat anticipeert op jouw acties. Dit is niet het enige gevaar, want de omgeving is bezaaid met verschillende valstrikken.