Fans van The Sims, opgelet! Ontwikkelaar Paradox Tectonic heeft een teaser online gezet van hun volgende project onder de naam ‘Life by You’. De reden waarom de vergelijking met The Sims wordt gemaakt, is simpel: aan het hoofd van deze studio staat immers Rod Humble, de man die mede verantwoordelijk was voor The Sims 2 en The Sims 3.

Momenteel moeten we het nog met een korte teaser doen, maar we zien wel al een paar korte fragmenten met gameplay. Een volledige (en meer diepgaande) release van info en beelden volgt later op 20 maart. Info over de releasedatum en de speelbare platformen is momenteel nog nihil.

Bekijk de eerste teaser hieronder. Als je geïnteresseerd zou zijn, dan kan je op 20 maart via de onderstaande livestream de grote onthulling volgen.