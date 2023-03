Van 24 tot 27 maart zal er een open beta plaatsvinden voor Diablo IV (bij pre-order van 17 tot 19 maart). Om dit aankomende evenement te vieren, was er al een trailer vrijgegeven. Dit was waarschijnlijk niet genoeg, want Blizzard heeft nu wederom een video uitgebracht ter ere van de aankomende open beta.

De vroegtijdige speelsessie geldt voor alle platformen waar de game op uitkomt. Dit betekent dus dat de open beta te spelen is op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Voor het laatstgenoemde platform geldt dat je pc wel moet voldoen aan bepaalde systeemeisen. Welke dat zijn kan je hier lezen.

De nieuwe video om de aankomende vroege speelsessie te vieren bekijk je hieronder.