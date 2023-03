De game is een keer uitgesteld maar het moment lijkt dan toch echt te komen, vanaf 2 mei kunnen we aan de slag met de vampirische shooter Redfall van Arkane Studios. Er was onlangs nog wat heisa over de game, met name over de mogelijke afwezigheid van een disc bij de fysieke editie, wat inmiddels ontkracht is door Bethesda.

Desalniettemin heeft de ontwikkelaar weer wat details gedeeld over de coöp titel. In een uitgebreide Q&A-sessie met de community heeft men namelijk onthuld dat cross-play volledig ondersteund zal worden. Het maakt dus niet uit of je op pc speelt via bijvoorbeeld Steam, Game Pass of de Epic Games Store of simpelweg via je vertrouwde Xbox-console, je kan hoe dan ook samen met anderen losgaan in het titulaire stadje van Redfall.

Daarbij heeft Arkane ook een uitspraak gedaan over de moeilijkheidsgraad. Volgens de studio is de uitdaging afhankelijk van hoeveel spelers er op dat moment in de sessie zitten en de verschillende personages kunnen gebruikmaken van alle wapens.

Zoals gezegd lanceert Redfall op 2 mei en de game zal vanaf dag één beschikbaar zijn via Game Pass.