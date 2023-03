We weten dat Insomniac Games in het diepste geheim werkt aan een Wolverine-game, maar los van een korte teaser weten we eigenlijk nog helemaal niks van de game zelf. Volgens geruchten moet de titel eind 2024 verschenen zijn, maar daar blijft het ook wel bij.

Maar, mogelijk dat we toch weer iets over de game kunnen vertellen. Steve Blum – stemacteur en bekend om zijn eerdere invullingen als Wolverine – is namelijk gespot in een video op zijn eigen Instagram-pagina. We zien de acteur met de bekende stippen voor het opnemen van gezichtsanimaties en een microfoon. Daarbij meldt hij zelf dat hij werkt aan een game waar hij een geheimhoudingsverklaring voor heeft moeten tekenen.

Een terugkeer als Wolverine zou logisch zijn, gezien hij ook de stem van het personage heeft ingesproken in Marvel’s Midnight Suns. Blum staat echter ook bekend om zijn vertolking van Sub-Zero in Mortal Kombat (en heel veel andere games), waarvan onlangs het twaalfde deel “aangekondigd” is. We moeten dus nog even wachten op het definitieve antwoord, maar het lijkt al met al een zeer logische keuze.