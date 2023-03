In oktober 2021 werd het duidelijk dat Sony tussen de 13 en 18 miljard dollar beschikbaar had gesteld voor toekomstige overnames. Sindsdien heeft het bedrijf niet stilgezeten en heeft het onder andere geïnvesteerd in studio’s als Housemarque, Bluepoint Games, Bungie en streamingdienst Crunchyroll. Tijdens een webconferentie van Morgan Stanley heeft Sony inmiddels bevestigd dat het nog zo’n 5 miljard overheeft voor toekomstige acquisities.

Dit geld zal niet alleen gebruikt worden voor de PlayStation-tak, maar over het gehele bedrijf. Dit hoeft dus niet te betekenen dat er meer studio’s zullen volgen, hoewel die kans aanzienlijk is. Ondertussen is Sony druk strijd aan het voeren met Microsoft omtrent de overname van Activision Blizzard. In die situatie gaat men echter waarschijnlijk bot vangen: de Europese Commissie zou namelijk op het punt staan om de deal goed te keuren naar aanleiding van de gestelde concessies van Microsoft.

Sony zal het openstaande bedrag van 5 miljard tot in 2024 moeten rekken, want dat is de periode waarop het budget is vastgesteld. Waarschijnlijk zal er na die periode geëvalueerd worden en gaat de kas eventueel weer open.