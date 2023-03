Microsoft en Sony zijn nog steeds bezig om verschillende mededingingsautoriteiten ervan te overtuigen dat de overname van Activision Blizzard goed en slecht is voor de industrie. Veel van de argumenten die de bedrijven opvoeren komen op straat te liggen, omdat het eigenlijk gewoon een discussie via proxy is.

Tegelijkertijd zijn de mededingingsautoriteiten zelf ook met allerlei vragen op de proppen gekomen, alsook suggesties die van een antwoord voorzien moeten worden. Zo wierp de Britse CMA onlangs op dat Microsoft mogelijk de prijs van diensten als Game Pass zou kunnen verhogen na de overname van Activision Blizzard.

CMA: “Prices for subscriptions can easily be revised, and Microsoft may have an incentive to do so once it adds content that is as popular as Activision’s, including CoD,”

Hier heeft Microsoft nu op gereageerd met dat het onzin is. Microsoft stelt in de reactie dat ze de prijs van Xbox Game Pass als resultaat van de overname niet zullen verhogen. Sterker nog, dit zou kunnen leiden tot een daling in het aantal abonnees wat averechts zou werken.

Microsoft: “Game Pass prices will not increase as a result of the Merger, and certainly will not increase to a point that offsets the substantial benefits of Activision titles coming to Game Pass on a day and date basis. This is especially so given Game Pass will continue to be constrained by B2P [buy to play].”

Bovendien stipt Microsoft aan dat ze de prijs van de dienst niet omhoog hebben geschroefd na de overname van Zenimax, ondanks dat alle content van Bethesda en onderliggende studio’s ook naar Game Pass is gekomen. Tot slot is een overname van Activision Blizzard juist goed voor Game Pass – tegen hetzelfde tarief – omdat het in potentie tot meer abonnees zou kunnen leiden.

Microsoft: “The integration of Activision and Microsoft will result in a classic elimination of double marginalization effect because Microsoft will be able to acquire these games at (opportunity) cost and will have incentives to distribute them more broadly and increase the output of Game Pass relative to its counterfactual level. In order to increase output Microsoft will need to offer Game Pass at a lower quality-adjusted price.

This is exactly what Microsoft has done when it has added content to Game Pass in the past with, for example, the ZeniMax transaction resulting in additional content but no increase in Game Pass subscription prices. This is especially so given that Game Pass users are price sensitive and an increase in the price of Game Pass would affect all users, including those that do not value or play CoD.

Game Pass subscribers can cancel at any time after a month of play. As CoD titles are only released once a year, any impact would be short-lived as gamers who exhaust their enthusiasm for the new version of CoD within a few months will churn because of the higher price.

As such any price increase would be counter-productive as it would increase subscriber churn rates. This is entirely at odds with the Provisional Finding’s assessment of Microsoft’s rationale for the Merger.”