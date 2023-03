Vorige week ging de Mega March sale van start in de PlayStation Store en Sony gooit er deze week alweer een nieuwe sale tegenaan. De focus in deze sale ligt op retro, wat dus betekent dat we met name klassiekers in prijs omlaag zien gaan.

De aanbiedingen zijn voor een groot deel afgestemd op games, maar her en der zit er ook wat extra content tussen. Hieronder een greep uit het assortiment en voor het complete aanbod van meer dan 200 aanbiedingen kan je hier in de PlayStation Store terecht.

Remastered – Van €19,99 voor €9,99

The Last of Us: Left Behind – Van €9,99 voor €4,99

Crysis Remastered – Van €29,99 voor €9,89

Crysis Remastered Trilogy – Van €49,99 voor €24,99

Dead Island Definitive Edition – Van €19,99 voor €2,99

Dead Island: Riptide Definitive Edition – Van €19,99 voor €2,99

Sleeping Dogs Definitive Edition – Van €29,99 voor €4,49

Batman: Return to Arkham – Van €49,99 voor €9,99

Streets Of Rage 4 – Van €24,99 voor €12,49

Streets Of Rage 4 – Mr. X Nightmare – Van €7,99 voor €3,99

Outward Definitive Edition – Van €39,99 voor €13,99

Sonic Colours: Ultimate – Van €39,99 voor €19,99

Ghostbusters: The Video Game Remastered – Van €29,99 voor €7,49

Quake – Van €9,99 voor €3,99

MediEvil – Van €29,99 voor €14,99

MediEvil Digital Deluxe Edition – Van €39,99 voor €19,99

Max Payne – Van €14,99 voor €8,99

Canis Canem Edit – Van €14,99 voor €8,99

Oddworld: New ‘n’ Tasty (PS4) – Van €19,99 voor €4,99

Oddworld: Abe’s Oddysee (PS1 Emulation) – Van €4,99 voor €2,49

Final Fantasy VII – Van €15,99 voor €7,99

Final Fantasy VIII Remastered – Van €19,99 voor €9,99

The Warriors – Van €14,99 voor €8,99

Heavy Rain – Van €29,99 voor €11,99

Cleopatra Fortune S-Tribute – Van €14,99 voor €11,99

Infestor PS4 & PS5 – Van €4,99 voor €1,99

Exodemon – Van €12,99 voor €3,24

RogueCube – Van €4,99 voor €0,99

Rush Rover – Van €4,99 voor €0,99

Tamiku – Van €4,99 voor €1,49

Blitz Breaker PS4 & PS5 – Van €4,99 voor €1,49

Reknum – Van €5,99 voor €1,49

Iro Hero – Van €5,99 voor €2,99

Retro Pixel Racers – Van €4,99 voor €1,99

Nexoria: Dungeon Rogue Heroes – Van €4,99 voor €1,69

The Lost Cube – Van €4,99 voor €2,49

Wizodd – Van €4,99 voor €3,49

Robozarro – Van €6,99 voor €2,09

Rodent Warriors – Van €5,99 voor €2,99

Mystic Fate – Van €4,99 voor €2,49

Verder zijn er nog wat aparte aanbiedingen, zo is de deal van de week terug met een korting op Call of Duty: Modern Warfare 2. Hieronder de details en tot slot is er nog een Capcom sale gaande die korting geeft op ruim 170 titels en extra content, voor die sale klik je hier.

