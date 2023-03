Someday You’ll Return is een game die al enige tijd geleden werd aangekondigd voor de PlayStation 4 en pc. Terwijl de game al op pc verscheen in 2020 en de PS4-versie oorspronkelijk ook zou verschijnen in dat jaar, bleef het echter stil. We hebben nu goed nieuws, want Someday You’ll Return: Director’s Cut is nu eindelijk ook beschikbaar op de PlayStation platformen.

In Someday You’ll Return ben je op zoek naar je eigen dochter. Ze is niet vermist, maar weggelopen en dat is iets wat ze vaker doet. De reden waarom Stela dat doet, wordt duidelijk naarmate je dichterbij haar locatie komt. Maar hoe dichter je bij jouw dochter geraakt, des te meer de grens tussen werkelijkheid en fantasie lijkt te vervagen.

Hieronder kan je de officiële trailer bekijken die gepaard gaat met de directe launch van Someday You’ll Return. De game is voor € 24,99 te koop in de PlayStation Store.