De meest recente PS5 firmware update voegde (eindelijk) Discord integratie aan de console toe, maar er is meer! Na deze update zal het namelijk makkelijker zijn om te wisselen tussen de digitale versie en de fysieke versie van games (indien je beide zou hebben).

Voordien waren digitale en fysieke versies van games aparte versies en moest je telkens je disc in de console gooien als je die specifieke versie geïnstalleerd had. Het kan echter gebeuren dat je ook toegang hebt tot de digitale versie van een game (waarvan je de disc hebt), voornamelijk door PlayStation Plus (Extra/Premium). Als je in zo’n geval liever niet uit je zetel komt om de disc in de gleuf te steken, dan kan je nu gewoon met een digitale licentie de geïnstalleerde disc versie spelen.

Andersom werkt het ook: stel dat iemand een digitale versie op jouw console heeft geïnstalleerd, waarvan jij (achteraf) de disc koopt/gekocht hebt, dan kan je met de disc nu ook de digitale versie spelen. Het is een kleine aanpassing, die slechts in een beperkt aantal gevallen echt nuttig is, maar desalniettemin kan het je soms een extra download besparen.