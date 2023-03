Hogwarts Legacy is een daverend succes. Het zou dus een no brainer zijn voor Warner Bros. Games om hier een franchise van te maken en het ziet er naar uit dat dit gaat gebeuren. Eerder werd al gehint naar meer en daar doet de CFO van de uitgever, Gunnar Wiedenfels, nu nog een schepje bovenop.

Hij kwam aan het woord tijdens de Morgan Stanley Investor Conference en hier zei hij dat hij veel potentie ziet in toekomstige Harry Potter-games. Hogwarts Legacy bewijst 12 jaar na de laatste film dat de Wizarding World verre van verleden tijd is.

Daarbij merkt hij op dat ze pas net zijn begonnen om dat verder uit te breiden. Daarmee doelt hij natuurlijk op de release van de game, maar uit zijn woorden valt ook op te maken dat dit pas het begin is van nog veel meer content.

“Take ‘Harry Potter’ as an example, the Wizarding World, the fact that we are enjoying this massive success with the ‘Hogwarts Legacy’ launch, 12 years after the last film came out, shows that there is so much opportunity and we’re only just starting to expand that.”