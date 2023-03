The Lord of the Rings: Gollum is al bijzonder lang in ontwikkeling en had eigenlijk ook al verkrijgbaar moeten zijn. De ontwikkelaar wilde echter z’n tijd nemen en stelde de titel daarom uit naar dit jaar. De release is nu toch echt dichterbij aan het komen, want vanavond tijdens Nacon Connect is de game opnieuw getoond.

Aan het einde van de trailer wordt nogmaals benadrukt dat The Lord of the Rings: Gollum in 2023 verschijnt, maar helaas hebben we nog altijd geen specifieke releasedatum. Gezien die nog niet gegeven is, achten we de kans vrij groot dat de game pas tegen het einde van het jaar in de winkels ligt.

Bekijk de nieuwe trailer van The Lord of the Rings: Gollum hieronder.