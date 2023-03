In juli 2022 kondigde Nacon RoboCop: Rogue City aan en kort daarop werd de eerste trailer vrijgegeven. Nu een klein jaar later is het tijd voor nieuwe footage. Tijdens Nacon Connect heeft de uitgever de eerste gameplay beelden van de game getoond die een goede indruk geven van wat je mag verwachten.

Veel is het niet, maar de trailer is – zeker voor liefhebbers – de moeite waard om even te kijken. Een specifieke releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar wel geeft de trailer aan dat we RoboCop: Rogue City in september mogen verwachten. De game verschijnt dan voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.