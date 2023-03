De pc-versie van The Last of Us: Part I zou eigenlijk op 3 maart verschijnen, maar onlangs maakte Naughty Dog bekend graag iets meer tijd te willen nemen voor de game. Daardoor schoof de releasedatum met een paar weken op naar 28 maart.

Die datum staat nog steeds en via het PlayStation Blog heeft de ontwikkelaar nu bekendgemaakt welke systeemeisen de game vereist voor het spelen. Hieronder op de afbeelding een duidelijk overzicht van de minimale en aanbevolen specs.