Sony is er niet vies van om met enige regelmaat de huidige line-up te promoten voor de PlayStation en dat is ook nu weer het geval. De video is van Japanse komaf en het combineert de line-up in een samenwerking met allerlei artiesten, die in een rap over deze games praten en/of zingen.

In de video zien we zo’n 19 verschillende PlayStation titels voorbij komen, waarvan het grote merendeel third-party games zijn. Enkele titels zijn zoal Final Fantasy XVI, Resident Evil 4 Remake, Monster Hunter Rise, Wo Long: Fallen Dynasty, Wild Hearts en Street Fighter 6.

Wie graag een korte indruk krijgt van aankomende titels, mag de onderstaande Japanse trailer eigenlijk niet missen.