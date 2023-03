Het mag gerust gezegd worden dat de voorraad van de PlayStation 5 bij de launch niet al te best was. Niet veel units waren beschikbaar wat voor schandalig hoge prijzen bij scalpers heeft gezorgd, maar inmiddels heeft Sony dit probleem opgelost. De voorraden van de console zijn nu op orde en daardoor is de PlayStation 5 op steeds meer plekken verkrijgbaar.

Zo ook in het eigen land van Sony, want in Japan is de console nu meer dan 3 miljoen keer verkocht sinds de launch in november 2020. Om deze mijlpaal van 3 miljoen te bereiken, heeft de console er 121 weken over gedaan. Interessant genoeg verslaat het daarmee zelfs de PlayStation 3 en PlayStation 4. Dit ondanks de moeizame start.

De PlayStation 3 deed er namelijk 125 weken over en de PlayStation 4 131 weken. Dat werpt ook de vraag op hoever de console wel niet was geweest als er geen tekorten waren, maar dat zullen we nooit weten.