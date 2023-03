Rockstar Games heeft weer een nieuwe update doorgevoerd in GTA Online en die legt de focus op alles wat vier wielen heeft. Zo is de Autoshop in de aanbieding, scoor je nieuwe racemonsters tegen een scherpe prijs en er zijn nieuwe Hotring Circuit Races toegevoegd.

De update komt met behoorlijk wat punten, acties en meer. Lees hieronder snel verder om meer te weten te komen.

Nieuwe Hotring Circuit Races 2023

Het mooie van stockcar racing is dat de winnaar niet altijd degene is met de snelste auto. Het is de coureur die weigert te verliezen. Maak je sponsors trots door mee te doen op de banen van de nieuwe Hotring Circuit 2023 en verdien driedubbel GTA$ en RP.

Ontwijk The Big One en eindig deze week in de Top 3 van een van de zes nieuwe banen die hieronder worden vermeld om een bonus van GTA$100.000 te ontvangen (geleverd binnen 72 uur na voltooiing).

Waterway – De gezondheidsraad wil deelnemers eraan herinneren dat zij geen wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele symptomen die het gevolg zijn van lichamelijk contact met het watersysteem van Cypress Flats. Als het rioolwater je maag niet omdraait, dan zal deze baan dat zelf wel doen.

De gezondheidsraad wil deelnemers eraan herinneren dat zij geen wettelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele symptomen die het gevolg zijn van lichamelijk contact met het watersysteem van Cypress Flats. Als het rioolwater je maag niet omdraait, dan zal deze baan dat zelf wel doen. Bolingbroke Bowl – Gevangenen in de Bolingbroke Penitentiary kunnen nu nadenken over hun wandaden in de meditatieve sfeer van 30 opgewonden Hotringers die buiten het asfalt aan stukken scheuren. Vervelend om een van hen te zijn, want er is geen betere manier om met je vrijheid te pronken dan rond Cell Block 9 te racen.

Gevangenen in de Bolingbroke Penitentiary kunnen nu nadenken over hun wandaden in de meditatieve sfeer van 30 opgewonden Hotringers die buiten het asfalt aan stukken scheuren. Vervelend om een van hen te zijn, want er is geen betere manier om met je vrijheid te pronken dan rond Cell Block 9 te racen. Palmer-Taylor – Terwijl je – starend naar de slecht versterkte baan en het ontbreken van belangrijke veiligheidsbarrières – meer kankerverwekkende stoffen per kubieke meter inademt dan je ergens anders in de staat zult krijgen, bedenk dan dat je afstand doet van je wettelijke rechten als je het contact omdraait. Dus houd je hoofd erbij.

Terwijl je – starend naar de slecht versterkte baan en het ontbreken van belangrijke veiligheidsbarrières – meer kankerverwekkende stoffen per kubieke meter inademt dan je ergens anders in de staat zult krijgen, bedenk dan dat je afstand doet van je wettelijke rechten als je het contact omdraait. Dus houd je hoofd erbij. Arcadius – Je kunt er van alles aan doen om de uren tussen negen en vijf bruisender te maken, zoals in een Hotring-stockcar springen en door het raam van je grootste concurrent heen te rijden en te schreeuwen: “Hoe vind je deze marktpenetratie??”

Je kunt er van alles aan doen om de uren tussen negen en vijf bruisender te maken, zoals in een Hotring-stockcar springen en door het raam van je grootste concurrent heen te rijden en te schreeuwen: “Hoe vind je deze marktpenetratie??” Fort Zancudo – Wil je een Lazer laten rollen, maar maak je je zorgen over je verzekeringspremies? Alles wat je nodig hebt om de ervaring na te bootsen, is een kapotte Hotring Everon, een vrije landingsbaan en een cockpit vol misplaatst vertrouwen. Maak je klaar om elke militaire radar van hier tot San Chianski in de fik te steken.

Wil je een Lazer laten rollen, maar maak je je zorgen over je verzekeringspremies? Alles wat je nodig hebt om de ervaring na te bootsen, is een kapotte Hotring Everon, een vrije landingsbaan en een cockpit vol misplaatst vertrouwen. Maak je klaar om elke militaire radar van hier tot San Chianski in de fik te steken. Altruist Camp – Probeer je snelheidsmeter uit boven de Chiliad Mountain State Wilderness. Als je voelt dat je wielen 15 meter boven de baan draaien, is levenslust gegarandeerd. Bovendien is je levensverwachting enkele minuten langer dan die van de gemiddelde Altruïst aan de grond.

Andere updates die momenteel aan de orde zijn in GTA Online hebben we op een rijtje hieronder gezet.

Driedubbel GTA$ en RP bij Auto Shop Client Jobs

Driedubbel GTA$ en RP bij Auto Shop Robbery Contract Finales

Driedubbel GTA$ en RP bij Exotic Exports

Alleen bij PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Premium Test Ride: Coil Cyclone II

De HSW Time Trial van deze week: Test de grenzen van je motor door te scheuren tussen Sandy Shores en La Puerta in de HSW Time Trial van deze week.

Premium Deluxe Motorsport Showroom: De Premium Deluxe Motorsport-showroom bevat deze week een schat aan waardevolle voertuigen. Maak een wandeling door het domein van Simeon om de gloednieuwe en tijdelijk beschikbare Karin Hotring Everon (Sports) te bekijken.

Luxury Autos Showroom: Druk je gezicht tegen de etalage van de Luxury Autos-showroom om zo dicht mogelijk bij twee magnifieke Super-klasse voertuigen te komen: de Lampadati Tigon (25% korting) en Pegassi Tezeract. Als een van deze (of beide!) je aanspreekt, kun je ze direct kopen.

Dubbel GTA$ en RP bij Sumo

Probeer drie Open Wheel Cars uit op de Test Track: Benefactor BR8, Ocelot R88 en Progen PR4

Draai aan het Lucky Wheel in de lobby van The Diamond Casino & Resort om prijzen te winnen, waaronder de BF Club (Compact): het auto-equivalent van een psychedelische flashback.

Nieuwe Community Series Additions

Doe mee aan de Community Series en ervaar enkele van de beste Jobs die worden aangeboden door de GTA Online Creator-community. De Community Series betaalt nu dubbel GTA$ en RP uit, en er zijn zeven nieuwe Jobs aan de serie toegevoegd:

Hotring Superspeedway door GuimasTurbo: Een Stunt Race met scherpe bochten op een speciaal aangelegd circuit.

[¥]#ThrottleJockeys-RX door Yoshawolf: Een korte, intensieve off-road Stunt Race die de technische vaardigheden van de coureurs op de proef stelt.

RPG VS INSURGENT VS TRAIN door nico92898: Niet te stoppen object? Check. Onbeweeglijk object? Check. Dit ‘Last Team Standing’ wapent een team met RPG’s die een groep opstandelingen opblazen terwijl ze een snel rijdende trein moeten ontwijken.

#WEG Cupid’s Castle door warlordweggywoo: Een Go-Kart Stunt Race op het terrein van een roze luchtkasteel.

Crash Race Rainbow door yukamnesia: Veel succes met het vermijden van een botsing terwijl je je een weg baant door de veelkleurige arena in deze intense Stunt Race.

Royal Brawl door EddieLTU: Een Team Deathmatch voor maximaal 30 spelers in een verlaten kasteel dat is gebouwd als een stand-in voor een vervallen filmset.

Chutes and Splatters door tromatized1970: In deze verticale LTS lanceert een team voertuigen en andere zware voorwerpen, terwijl een ander team van opwaartse strevers bowlingkegels en ballen, bussen en brandweerwagens ontwijkt op weg naar de top.

In het segment kortingen zien we dat de onderstaande voertuigen tijdelijk zijn afgeprijsd. Daarnaast kun je de Auto Shop nu met 40% korting aanschaffen en dat percentage is ook van toepassing op alle upgrades een aanpassingen. Schaf je via de Gun Van wapens, trowables of armor aan, dan krijg je oplopend 10 tot 20% korting.

Bravado Buffalo STX (Muscle) – 35% korting

Annis Hellion (Off-Road) – 35% korting

Declasse Hotring Sabre (Sports) – 35% korting

Karin Calico GTF (Sports) – 35% korting

Annis Euros (Sports) – 35% korting

Coil Cyclone II (Super, only on PS5 and Xbox Series X|S) – 35% korting

Lampadati Tigon (Super) – 25% korting

Benefactor BR8 (Open Wheel) – 25% korting

Vapid Caracara (Off-Road) – 25% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club account verbinden met Prime Gaming ontvangen een bedrag van GTA$125.000 voor het spelen op elk moment deze week. Alle bonus GTA$ wordt binnen 72 uur op je Maze Bank account gestort bij de start van het volgende wekelijkse evenement.