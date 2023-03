Het is inmiddels al een poosje geleden dat we nog eens iets over de SoulCalibur franchise hebben gehoord. Sinds de release van SoulCalibur VI in 2018, is het immers heel stil geworden in dat departement. Nick Baker van XboxEra komt nu echter aandraven met een wel erg interessant gerucht: volgens hem zou Bandai Namco werken aan een remaster van de eerste game… en misschien wordt het wel een remaster bundel van meerdere games.

Baker is momenteel nog niet helemaal zeker van hoe de remaster er zal uitzien, maar hij weet wel zeker dat de eerste game de remaster behandeling krijgt. Mogelijk komen er op een later tijdstip nog apart andere games uit de franchise bij of misschien zal Bandai Namco deze allemaal samen bundelen in een heuse collectie. Hij vermoedt bovendien ook dat deze remaster(s) inbegrepen zullen zitten in Xbox Game Pass.

Bekijk de aflevering van de XboxEra Podcast, waarin hij deze uitspraken deed hieronder.