In het kader van het tweede seizoen van Guilty Gear -Strive- zullen er in totaal vier nieuwe vechters aan de game worden toegevoegd. Het derde nieuwe personage staat op de planning voor april en nu is een trailer uitgekomen die ons voorstelt aan de nieuwe vechter. Ironisch genoeg krijgen we niet één, maar twee vechters die samen de strijd aangaan: maak kennis met Delilah en ‘Bedman?’

Bedman? is een uniek personage in de Guilty Gear franchise – het is letterlijk een bed dat kan knokken – en keert nu dus terug met zijn zus Delilah, alhoewel zij er vooral bijloopt voor morele steun. Bekijk Bedman? in actie in de onderstaande trailer.

Het vierde en laatste DLC-personage van dit seizoen zal normaal gezien verschijnen in mei.