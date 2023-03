In 2017 werd er een remaster van de drie .hack-titels voor de PlayStation 4 uitgegeven. Het ziet er naar uit dat deze verbeterde heruitgave goed heeft verkocht, want er is een geheel nieuw deel in de .hack-serie in ontwikkeling.

MP1st meldt dat CyberConnect2 CEO Hiroshi Matsuyama tijdens een speciaal evenement rondom het twintigjarige bestaan van .hack goed nieuws heeft gemeld voor met name fans van de reeks. Er is namelijk een geheel nieuw deel op komst.

Het is echter niet duidelijk om wat voor titel het gaat. Het kan dus ook zo zijn dat het een mobiele game betreft in plaats van een titel voor console/pc.