De wat oudere manga/anime-fans onder ons kunnen zich wellicht Space Adventure Cobra nog wel herinneren. Van deze klassieke serie is nu een geheel nieuwe game in ontwikkeling, zo heeft uitgever Microïds aangekondigd.

De uitgever heeft laten weten dat zij de rechten in handen hebben om een game te maken van Space Adventure Cobra. CEO Stephane Longeard meldt dat het spel het universum en de personages zal respecteren.

“We are committed to respecting the universe and characters created by Buichi Terasawa, while providing an immersive gameplay experience, faithful to the spirit of the anime series. The Cobra game promises to be a great adventure for fans and gamers looking for a rich and compelling universe.”