Sony heeft in de afgelopen jaren meerdere games naar de pc gebracht en de frequentie lijkt steeds meer toe te nemen. De eerstvolgende release op pc is The Last of Us: Part I nadat eerder dit jaar Returnal al op de pc uitkwam. De volgende game is misschien Ratchet & Clank: Rift Apart.

Het is misschien wat vergezocht, maar op Reddit komt ene Veloxz met het bericht dat Nixxes een vacature open heeft staan voor een UI/UX engineer, waarbij in de beschrijving staat dat de persoon in kwestie ervaring moet hebben met Coherent middleware.

Een kijkje op de website van Coherent Labs leert ons dat één van de games die Coherent middleware gebruikt Ratchet & Clank: Rift Apart is. Een interessante hint en daar komt nog bij dat deze Nederlandse ontwikkelaar eerder verantwoordelijk was voor het porten van Marvel’s Spider-Man en Miles Morales naar pc.

Zoals al aangegeven is het misschien vergezocht, tegelijkertijd zou het helemaal geen gekke gedachte zijn om Ratchet & Clank: Rift Apart naar pc te brengen. Sony is immers alles naar pc aan het porten en dan zou deze titel zeker een aanwinst zijn.