IO Interactve heeft de laatste paar jaar alleen maar aan de Hitman-serie gewerkt. Het zou dan ook logisch zijn als de ontwikkelaar wel een beetje klaar is met de reeks. Hier is echter geen sprake van.

Mede-eigenaar en chief creative officer Christian Elverdam heeft tegenover Eurogamer laten weten dat ze op dit moment druk bezig zijn met Project 007 en dit is een welkome afwisseling nadat de ontwikkelaar zo lang is bezig geweest met Hitman. IO Interactive is echter nog lang niet klaar met de avonturen van Agent 47.

Volgens Elverdam maak de Hitman-franchise deel uit van de Deense ontwikkelaar. Daarom zal IO Interactive absoluut weer een nieuw deel in de beroemde franchise gaan maken.

“Right now a major, major new Hitman game: that’s a little bit on hiatus, as we’re building another agent fantasy that’s also taking up a lot of our time. But obviously we’ll come back to beloved Agent 47. He’s still very much in the heart of this company.”