2023 is een goed jaar voor horrorgames. Zo zijn de remake van Dead Space en remaster van Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse al te spelen en is onder andere de remake van Resident Evil 4 onderweg. Als dit nog niet genoeg voor je is, kan je ook binnenkort aan de slag met een nieuwe horrorgame: Shame Legacy.

In Shame Legacy denk je een conventie te bezoeken voor mensen die een probleem hebben om hun agressie in toom te houden. Al snel blijkt dat dit een manier is om aan mensen te komen die als prooi dienst doen voor een cult. Door middel van stealth en slimmigheid moet je proberen te ontsnappen.

Shame Legacy zal op 30 mei 2023 verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series consoles en pc. Onderstaande aankondigingstrailer laat zien wat je van het spel kunt verwachten.