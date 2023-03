Het is al bekend dat Square Enix zich ook op NFT’s wil gaan storten en hun eerste game die daar gebruik van maakt is Symbiogenesis. Van deze titel is nu een teaser video verschenen.

In de trailer wordt de speelwereld van Symbiogenesis even getoond. In de beschrijving van de video wordt er medegedeeld dat de game 10.000 NFT-personages zal bevatten met elk hun eigen unieke design, alsook verschillende rassen en beroepen. Deze figuren worden aangeboden naarmate alle hoofdstukken uitkomen, waarvan er zes in totaal zijn.

Als je het avontuur speelt, zal je ook de persoonlijke missies van het personage waarmee je speelt ontgrendelen. Er zijn ook verborgen items in het spel te vinden, waarmee je het einde van het spel kan beïnvloeden.

De teaser trailer van Symbiogenesis check je hieronder.