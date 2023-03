Op 4 april komt Meet Your Maker uit, de nieuwste game van de ontwikkelaar van Dead By Daylight. Deze titel zal op dezelfde datum ook worden aangeboden als een van de maandelijkse games voor PlayStation Plus-abonnees.

Behaviour Interactive gooit het met hun nieuwste titel over een geheel andere boeg. Dead By Daylight was een multiplayer survival horror titel en Meet Your Maker is een ‘post-apocalyptische basisbouwer’. Hierin moet je een apocalyptische setting een basis bouwen en verdedigen. Je kan ook voor de Raiding Mode kiezen en dat is het de bedoeling om door spelers gebouwde forten te veroveren.

PlayStation 4- en PlayStation 5-bezitters die een abonnement hebben op PlayStation Plus kunnen Meet Your Maker zonder extra te betalen op 4 april spelen. Welke andere games er nog meer volgende maand worden aangeboden voor PS Plus is nog niet bekend.